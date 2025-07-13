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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Оплата штрафу через "Резерв+": як це працює і що потрібно зробити

У Міноборони пояснили, як у застосунку «Резерв+» оплатити штраф за порушення військового обліку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Оплата штрафу за військовий облік онлайн

Оплата штрафу за військовий облік онлайн / © ТСН.ua

У застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція — можливість оплатити штраф за порушення правил військового обліку онлайн.

Як це зробити, пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що тепер українцям не потрібно більше йти в ТЦК, стояти в чергах, носити паперові документи, щоб оплатити штраф, адже цей функціонал працює просто в «Резерв+».

«Якщо у вас є порушення, воно фіксується в „Резерв+“. Ви бачите його у вигляді червоної стрічки, що зараз здійснюється розшук, що є порушення військового обліку. Я нагадаю, що перший етап, який ми запустили по оплаті штрафів онлайн, це етап, який стосується саме неоновлення персональних даних вчасно», — каже заступниця міністра.

Що потрібно зробити

  • По-перше, завантажити оновлення застосунку 1.7.1

  • Натиснути у застосунку «меню», побачити «штрафи онлайн», підписати заявку про те, що ви хочете оплатити такий штраф.

Черногоренко нагадала, що якщо порушник оплачує штраф добровільно і через «Резерв+», то отримає знижку.

«І таким чином протягом деякого періоду, від кількох годин до доби, ви отримаєте вже рішення ТЦК, що можна оплачувати штраф і зможете через реквізити це зробити. Як тільки ви оплатили штраф, автоматично буде знятий розшук. Ми зробили це з технологічною можливістю», — пояснила заступниця міністра.

Повідомлення про зняття з розшуку надсилається автоматично. Тоді адмінправопорушення фактично перестає існувати як таке.

Раніше Катерина Черногоренко пояснила, чи потрібно оновлювати дані після сплати штрафу онлайн.

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