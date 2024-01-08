Оподаткування виробництва коноплі в Україні: у Раді відповіли, чи покращить це наповнення бюджету

Водночас у ВР не надали прогноз, чи буде суттєвим таке оподаткування для податкової бази.

Міністерство фінансів України готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, адже потрібно передбачити європейські норми щодо медичного канабісу.

Про це голова фінкомітету Ради, нардеп Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ось ми нещодавно легалізували медичний канабіс. Діяльність із вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу?.. Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету?.. Можемо", – заявив він.

Водночас, за словами Гетманцева, прогнозуватизаразно. Яким саме може бути фіскальний ефект, віни не сказав.

"Але я точно вважаю, що неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само як виробництво пшениці – по 300 гривень за гектар. Думаю, треба більше", – сказав Гетманцев.

Він зауважив, що потрібно передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель.

"Існують різні підходи – є акциз, варіант залежно від площі. Знаю, зараз Мінфін готує пропозиції", – додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Медичний канабіс: одні чекають на рятівну допомогу, а інші заблокували закон

Нагадаємо, 21 грудня, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Однак потім парламентська фракція "Батьківщина" заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в Україні медичного канабісу.

Голосувати за постанову від "Батьківщини" депутатам доведеться на наступній сесії, але її схвалення малоймовірне, тож найпевніше, підписання закону про медичний канабіс просто затягується.

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