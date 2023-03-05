Опрацьовуємо всі сценарії: Зеленський розповів, яким буде наступний опалювальний сезон

Президент доручив дати українцям більше можливостей на своїй приватній території і обʼєктах генерувати й постачати електрику.
В Україні вже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Влада опрацьовує всі сценарії, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 5 березня.
"За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі. Це велика робота, вона вже почалася", – сказав він.
Зокрема, президент доручив:
- посилити захист енергообʼєктів,
- відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку,
- дати більше можливостей українцям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території і обʼєктах генерувати й постачати електрику.
Раніше повідомлялося, що в уряді розглядають різні варіанти перегляду тарифів на електроенергію.
Також ексміністр енергетики пояснив, чи вимикатимуть світло в Україні влітку.
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