Опрацьовуємо всі сценарії: Зеленський розповів, яким буде наступний опалювальний сезон

Президент доручив дати українцям більше можливостей на своїй приватній території і обʼєктах генерувати й постачати електрику.

В Україні вже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Влада опрацьовує всі сценарії, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 5 березня.

"За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі. Це велика робота, вона вже почалася", – сказав він.

Зокрема, президент доручив: