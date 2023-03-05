Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Опрацьовуємо всі сценарії: Зеленський розповів, яким буде наступний опалювальний сезон

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1422
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Опрацьовуємо всі сценарії: Зеленський розповів, яким буде наступний опалювальний сезон

Фото: Офіс президента України

Президент доручив дати українцям більше можливостей на своїй приватній території і обʼєктах генерувати й постачати електрику.

В Україні вже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Влада опрацьовує всі сценарії, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 5 березня.

"За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі. Це велика робота, вона вже почалася", – сказав він.

Зокрема, президент доручив:

  • посилити захист енергообʼєктів,
  • відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку,
  • дати більше можливостей українцям у межах проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території і обʼєктах генерувати й постачати електрику.

Раніше повідомлялося, що в уряді розглядають різні варіанти перегляду тарифів на електроенергію.

Також ексміністр енергетики пояснив, чи вимикатимуть світло в Україні влітку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1422
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація