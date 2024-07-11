Оприлюднено декларацію саміту НАТО: що там сказано про Україну

Оприлюднено декларацію саміту НАТО. У ній йдеться, що майбутнє України – в НАТО, а запрошення буде надіслано тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови.

Що у декларації сказано про Україну

"Державні та недержавні суб’єкти використовують все більш агресивні гібридні дії проти членів Альянсу. Ми продовжуватимемо готуватися до гібридних загроз і викликів, стримувати, захищатися від них і протистояти їм. Ми повторюємо, що гібридні операції проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та можуть змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору", – йдеться у 13 пункті декларації.

Союзники також зазначають, що з нетерпінням очікують зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Раді Україна-НАТО.

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"Ми підтверджуємо нашу непохитну солідарність з народом України в героїчному захисті своєї нації, своєї землі та наших спільних цінностей. Сильна, незалежна та демократична Україна є життєво необхідною для безпеки та стабільності євроатлантичного регіону. Боротьба України за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів безпосередньо сприяє євроатлантичній безпеці. Ми вітаємо заяви членів Альянсу про надання Україні критично важливих додаткових систем протиповітряної оборони, а також інших військових засобів. Ми маємо допомогти Україні захиститися сьогодні та стримати російську агресію в майбутньому. Прийнято рішення про заснування НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) для координації надання військового обладнання та навчання для України членами Альянсу та партнерами. Його мета – поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку. НДАТУ, яка діятиме в державах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. Згідно з міжнародним правом, NSATU не буде робити НАТО стороною конфлікту. Він підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО", – йдеться у 15-у пункті декларації.

Довгострокова безпекова допомога для України

Союзники оголосили про зобов’язання довгострокової безпекової допомоги для України щодо надання військового обладнання, допомоги та навчання для підтримки України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки, щоб Україна переважала.

Крім цього, розширено створення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC), важливого стовпа практичної співпраці, щоб визначити та застосувати уроки війни Росії проти України та підвищити оперативну сумісність України з НАТО.

Генерального секретар вирішив призначити старшого представника НАТО в Україні.

Союзники зазначили, що Україна стає "дедалі більш сумісною і політично інтегрованою з Альянсом.

"Ми цілком підтримуємо право України обирати власні заходи безпеки і визначати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання. Майбутнє України – в НАТО", – йдеться у 16-у пункті документа.

Союзники вітають конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ.

"Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані. Рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в НАТО", – йдеться у документі.

У декларації наголошується, що члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати прогрес України в оперативній сумісності, а також додаткові реформи демократії та сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати через адаптовану Річну національну програму.

Окрім військової підтримки, передбаченої цією обіцянкою, члени Альянсу мають намір продовжувати надавати Україні політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, 10 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Вашингтоні на саміті Альянсу з нагоди 75-ї річниці його заснування заявив, що Україна може отримати запрошення до членства в НАТО за умови погодження усіх краї-членів Альянсу, проте не під час саміту у Вашингтоні.

На саміті НАТО оголосять про важливі зміни для України!

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