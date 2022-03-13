Оприлюднено графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня

Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов‘янська та Краматорська.

Графік евакуаційних поїздів залишається незмінним до переходу на літній час 27 березня.

А ось графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня Укрзалізниця оприлюднила нижче:

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Харків:

9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;

13:00 - №239/240 Харків - Львів.

Дніпро:

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;

12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;

16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов‘янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.

Нагадаємо, 13 березня 2022 року працювало 14 гуманітарних коридорів. З них спрацювали лише дев'ять.

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