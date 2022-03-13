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Оприлюднено графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня

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Оприлюднено графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня

Укрзалізниця

Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов‘янська та Краматорська.

Графік евакуаційних поїздів залишається незмінним до переходу на літній час 27 березня.

А ось графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня Укрзалізниця оприлюднила нижче:

Харків:

9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;

13:00 - №239/240 Харків - Львів.

Дніпро:

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм;

12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп;

16:00 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм.

Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов‘янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.

Нагадаємо, 13 березня 2022 року працювало 14 гуманітарних коридорів. З них спрацювали лише дев'ять.

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