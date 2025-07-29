Львів очолив рейтинг найкращих для життя великих міст України / © visualhunt.com/Juanedc

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Найкомфортнішим для життя великим містом України став Львів.

Відповідні підрахунки зробив проект Numbeo, який відстежує якість та вартість життя в усьому світі.

В Україні проєкт проаналізував лише п’ять великих міст, тож рейтинг, очевидно, є неповним, оскільки не враховує не лише маленькі міста, але й більшість обласних центрів.

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Під час складання рейтингу були враховані такі показники, як вартість життя (загальна і з урахуванням середніх зарплат у місті), загальний рівень безпеки, якість системи охорони здоров’я, клімат, ціни на нерухомість, витрати часу на дорогу під час переміщення містом, а також рівень забруднення.

П’ятірка українських міст за якістю життя виглядає наступним чином:

Львів, Харків, Київ, Одеса, Дніпро.

Сукупний індекс якості життя в Україні варіюється від 135 у Львові до 98 у Дніпрі. І це значно менше, ніж у європейських лідерів. На перших трьох сходинках розмістилися міста Нідерландів: Гаага (235), Гронінген (229) та Ейндховен (226). Таким чином, в Європі українські міста посідають місця з 88-го (Львів) по 107-е (Дніпро).

Нагадаємо, чоловік побував у понад 100 країн світу і назвав найгірше місце для подорожей. Досвідчений мандрівник сказав, що найнебезпечніше почувався у столиці Сомалі — Могадішо.

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