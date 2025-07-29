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Оприлюднено рейтинг найкращих для життя великих міст України, Київ — лише на третій сходинці
Під час складання рейтингу були враховані такі показники, як вартість життя, загальний рівень безпеки, якість системи охорони здоров’я, клімат, ціни на нерухомість, витрати часу на дорогу під час переміщення містом, а також рівень забруднення.
Найкомфортнішим для життя великим містом України став Львів.
Відповідні підрахунки зробив проект Numbeo, який відстежує якість та вартість життя в усьому світі.
В Україні проєкт проаналізував лише п’ять великих міст, тож рейтинг, очевидно, є неповним, оскільки не враховує не лише маленькі міста, але й більшість обласних центрів.
Під час складання рейтингу були враховані такі показники, як вартість життя (загальна і з урахуванням середніх зарплат у місті), загальний рівень безпеки, якість системи охорони здоров’я, клімат, ціни на нерухомість, витрати часу на дорогу під час переміщення містом, а також рівень забруднення.
П’ятірка українських міст за якістю життя виглядає наступним чином:
Львів,
Харків,
Київ,
Одеса,
Дніпро.
Сукупний індекс якості життя в Україні варіюється від 135 у Львові до 98 у Дніпрі. І це значно менше, ніж у європейських лідерів. На перших трьох сходинках розмістилися міста Нідерландів: Гаага (235), Гронінген (229) та Ейндховен (226). Таким чином, в Європі українські міста посідають місця з 88-го (Львів) по 107-е (Дніпро).
Нагадаємо, чоловік побував у понад 100 країн світу і назвав найгірше місце для подорожей. Досвідчений мандрівник сказав, що найнебезпечніше почувався у столиці Сомалі — Могадішо.