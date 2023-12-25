Жовква про гарантії безпеки від Заходу: "Нам не потрібен ще один Будапештський меморандум"

На жаль, документ не спрацював ані у 2014, а ні у 2022 роках.

Україна розраховує на справжні гарантії безпеки від Заходу. Нам не потрібен другий Будапештський меморандум.

Про це сказав заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Запевнень" не буде

Як наголосив Жовква, наразі тривають перемовини з усіма країнами G7. Зокрема, дуже хороша динаміка спостерігається з Великою Британією. Українська сторона називає це "гарантії". І наша держава робитиме так, щоб наші партнери теж прийняли це слово.

"Ми пам'ятаємо про Будапештський меморандум, де теж спочатку йшлося про гарантії, а потім... Слова "запевнення" точно не буде в жодному з наших документів", – сказав він.

Він також акцентував: попри те, що нам потрібне підписання гарантій якнайшвидше, змістом документа нехтувати не можна. Українська сторона хоче, щоб це був юридично зобов'язувальний документ, який пройде відповідні процедури затвердження в кожній із країн.

"Нам точно не потрібен іще один чи ще сім Будапештських меморандумів. На жаль, цей документ не спрацював ні під час агресії Росії проти України у 2014 році, ні під час повномасштабної агресії Росії у 2022 році", – наголосив він.

Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак розповів, що декларацію про гарантії безпеки для України підтримала 31 держава.

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