Опубліковано текст Радіодиктанту національної єдності 2025

Оприлюднено текст цьогорічного Радіодиктанту національної єдності 2025 року, тож усі охочі вже можуть перевірити свої знання української мови. Офіційні результати акції стануть відомі після того, як спеціальна комісія обробить усі надіслані роботи.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Радіодиктант відбувся 27 жовтня о 11:00, у День української писемності та мови. Текст для диктанту підготувала письменниця Євгенія Кузнєцова, а зачитала його акторка Наталія Сумська. Акція проводиться щороку задля підтримки української мови та її популяризації серед населення.

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на «інтерсіті», робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: «допіру», «пітятко» чи «кияхи».

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться «далекобійний дрон» або «балістична ракета», а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі українці, які писали радіодиктант, скаржаться на текст — дуже швидко читали і нерозбірливі слова. Деякі учасники не встигли написати весь текст, а також висловлювалися думки, що диктант мав би читати вчитель, а не артист.