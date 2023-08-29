Опублікував у соцмережі чужі еротичні фото: у Луцьку чоловіка оштрафували на 51 тисячу гривень

Чоловік незаконно отримав доступ до Google-сховища жінки, зайшов у її акаунт в Facebook та виклав декілька її еротичних світлин.

Мешканець Луцька з акаунту жінки у соціальній мережі публікував її світлини еротичного характеру. Суд оштрафував чоловіка на 51 тисячу гривень.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Як встановили правоохоронці, чоловік незаконно отримав доступ до Google-сховища жінки. Також він підібрав пароль й зміг зайти на її акаунт у Facebook.

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На чужому профілі чоловік опублікував три фото жінки еротичного характеру.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу електронних систем (ч. 1 та ч. 2 ст. 361 ККУ) правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Під час обшуку у помешканні чоловіка 2 червня поліція також виявила амфетамін, тому за фактом зберігання наркотиків без мети збуту (ч. 1 ст. 309 ККУ) проти нього відкрили ще одну справу.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Суд призначив чоловіку штраф в розмірі 51 тисячі грн, а також постановив конфіскувати телефон, з якого він публікував фото.

Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині оголосили вирок жінці, яка відправила через Telegram власні інтимні відео з маструбацією. Новосанжарський районний суд визнав відео продукцією порнографічного характеру та призначив Владиславі Б. 34 тисячі гривень штрафу, а також конфіскував телефон, як знаряддя злочину.

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