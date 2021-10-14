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Опухла слизова і проблеми з диханням: як швидко вилікувати нежить у домашніх умовах

Опухла слизова і проблеми з диханням: як швидко вилікувати нежить у домашніх умовах

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Для лікування можна використовувати спеціальні спреї, а також сольові розчини.

Сезонні вірусні захворювання — в розпалі. І це не рахуючи спалаху коронавірусної інфекції, яка знову почала лихоманити нашу країну. Закладений ніс і нежить можуть чекати буквально за будь-яким кутом і на час вибивати зі звичного ритму життя.

ТСН.ua дізнався, як швидко позбутися нежиті в домашніх умовах.

В результаті чого з'являється нежить

Для початку потрібно зрозуміти, в результаті чого у вас з'явилася нежить. Найпростіше для цього буде сходити до сімейного лікаря, який встановить правильний діагноз і призначить курс лікування. Але найчастіше медики виділяють три причини:

  • Інфекційні захворювання на кшталт грипу та ГРВІ, які вражають верхні дихальні шляхи.
  • Алергічні реакції на пилок, шерсть, цвіль, їжу, ліки та інше.
  • Вазомоторний риніт.

Власне, правильна постановка діагнозу дозволить зрозуміти, як позбутися від проблеми і якими засобами вилікувати слизову носа.

Як швидко вилікувати нежить

Позбутися від закладеності носа, зокрема, отриманої в результаті ГРВІ або грипу, допомагають різного роду спреї і судинозвужувальні засоби. Як правило, вони звужують дрібні судини в області носа, в результаті чого зменшується набряк слизових оболонок.

Однак судинозвужувальні препарати не можна приймати довше чотирьох днів. До них слизова дуже звикає і згодом не може вже без них обходитися. Крім того, з особливою обережністю їх потрібно приймати вагітним жінкам, годуючим мамам, людям з хронічними захворюваннями і дітям.

До того ж такого роду препарати найчастіше лише знімають симптоматику, але не лікують.

А ось щоб працювати з коренем проблеми, потрібно промивати ніс сольовим розчином. Придбати його можна в аптеці. Та можна приготувати і в домашніх умовах. Для цього необхідно в склянці з теплою кип'яченою водою розвести дві чайні ложки солі. І ретельно її розчинити, щоб не залишилося кристалів, здатних травмувати слизову. У розчин також можна додати краплю йоду.

Для зручності візьміть шприц об'ємом в 10 мілілітрів (обов'язково — без голки!). У нього наберіть розчин, піднесіть до однієї ніздрі і вприсніть в неї. Те ж саме потрібно виконати і з іншою ніздрею. І промивати таким чином носові пазухи до тих пір, поки рідина в склянці не закінчиться. Для ефективності ніс краще промивати не менше трьох разів на день.

Таким чином ніс можна обробляти під час ГРВІ, грипу та алергічних реакцій.

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