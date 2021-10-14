Опухла слизова і проблеми з диханням: як швидко вилікувати нежить у домашніх умовах

Опухла слизова і проблеми з диханням: як швидко вилікувати нежить у домашніх умовах

Для лікування можна використовувати спеціальні спреї, а також сольові розчини.

Сезонні вірусні захворювання — в розпалі. І це не рахуючи спалаху коронавірусної інфекції, яка знову почала лихоманити нашу країну. Закладений ніс і нежить можуть чекати буквально за будь-яким кутом і на час вибивати зі звичного ритму життя.

ТСН.ua дізнався, як швидко позбутися нежиті в домашніх умовах.

В результаті чого з'являється нежить

Для початку потрібно зрозуміти, в результаті чого у вас з'явилася нежить. Найпростіше для цього буде сходити до сімейного лікаря, який встановить правильний діагноз і призначить курс лікування. Але найчастіше медики виділяють три причини:

Інфекційні захворювання на кшталт грипу та ГРВІ, які вражають верхні дихальні шляхи.

Алергічні реакції на пилок, шерсть, цвіль, їжу, ліки та інше.

Вазомоторний риніт.

Власне, правильна постановка діагнозу дозволить зрозуміти, як позбутися від проблеми і якими засобами вилікувати слизову носа.

Як швидко вилікувати нежить

Позбутися від закладеності носа, зокрема, отриманої в результаті ГРВІ або грипу, допомагають різного роду спреї і судинозвужувальні засоби. Як правило, вони звужують дрібні судини в області носа, в результаті чого зменшується набряк слизових оболонок.

Однак судинозвужувальні препарати не можна приймати довше чотирьох днів. До них слизова дуже звикає і згодом не може вже без них обходитися. Крім того, з особливою обережністю їх потрібно приймати вагітним жінкам, годуючим мамам, людям з хронічними захворюваннями і дітям.

До того ж такого роду препарати найчастіше лише знімають симптоматику, але не лікують.

А ось щоб працювати з коренем проблеми, потрібно промивати ніс сольовим розчином. Придбати його можна в аптеці. Та можна приготувати і в домашніх умовах. Для цього необхідно в склянці з теплою кип'яченою водою розвести дві чайні ложки солі. І ретельно її розчинити, щоб не залишилося кристалів, здатних травмувати слизову. У розчин також можна додати краплю йоду.

Для зручності візьміть шприц об'ємом в 10 мілілітрів (обов'язково — без голки!). У нього наберіть розчин, піднесіть до однієї ніздрі і вприсніть в неї. Те ж саме потрібно виконати і з іншою ніздрею. І промивати таким чином носові пазухи до тих пір, поки рідина в склянці не закінчиться. Для ефективності ніс краще промивати не менше трьох разів на день.

Таким чином ніс можна обробляти під час ГРВІ, грипу та алергічних реакцій.

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