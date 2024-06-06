Опустилися нижче за рівень минулого року: в Україні різко впали ціни на популярний літній продукт

Чергове здешевлення в даному сегменті на початку червня фахівці назвали традиційним через збільшення на ринку пропозиції огірків із літніх теплиць.

Перший тиждень літа на українському ринку показав тенденцію зниження цін на тепличні огірки.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Так, сьогодні основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють по 20-45 грн/кг ($0,50-1,12/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше. Причиною здешевлення цієї продукції, на думку експертів проекту, став так званий сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція даних овочів із місцевих господарств", - повідомляють фахівці.

Експерти галузі підкреслюють, що ціна на огірки могла б знизитися і суттєвіше, якби не скорочення пропозиції цієї продукції через дощову погоду в більшій частині країни.

Так, у перші дні червня ціна на огірки в Україні знизилася в середньому на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому виробники не виключають подальшого цінового спаду, коли у продаж почне масово надходити огірок із відкритого ґрунту.

Нагадаємо, за повідомленням Держстату, наприкінці травня в Україні здешевшали овочі торішнього врожаю. Знижуються ціни також на гречані крупи, а також на яйця.

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