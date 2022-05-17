"ОПЗЖ" поза законом: міністр юстиції анонсував початок судового процесу із заборони проросійських партій

Днями має початися судовий розгляд справи про заборону партії "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ).

Після того, як президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій, процес відбуватиметься лише через суд.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі інформаційного марафону.

Зокрема, Малюська сказав, що сьогодні, 17 травня, очікують на публікацію закону, що підписав президент. Тож, міністерство одразу подаватиме позов про заборону політичних партій, вказаних в рішенні РНБО до 8-го Львівського апелїяційного адміністративного суду, де і розглядатимуть ці вимоги.

"Найгучніша партія, яку розгядатиме суд, буде ОПЗЖ. В нас є докказова база їхньої проросійськості. Ми очікуємо, що такий судовий розгляд буде досить швидким.", - сказав Малюська.

Він пояснив це тим, що закон, що ухвалила Верховна Рада, встановлює дуже стислі терміни для розгляду судом.

"Перша інстанція - один місяць максимум. І апеляція - максимум триватиме один місяць. Відповідно можна сказати, що Львівський адміністративний апеляційний суд дотримається строків, встановлених законом. А в нас немає причин, чому б він їх не дотримався. Вже влітку ми будемо мати результат по першим проросійським партіям", - зазначив міністр.

Раніше Денис Малюська розповів про перспективи міжнародних судів через російську агресію проти України та озвучив терміни, коли воєнні злочинці РФ отримають перші вироки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.