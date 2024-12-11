Орбан цинічно відповів на критику з боку України за дзвінок Путіну — у Зеленського відреагували

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на критику з боку України через телефонний дзвінок російському диктаторові Володимиру Путіну. У президента Володимира Зеленського відреагували на це.

Про це повідомляє радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин 11 грудня.

"Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль задля миру. Ми зробили пропозицію щодо різдвяного припинення вогню та великого обміну полоненими. Як сумно, що президент Зеленський сьогодні явно відмовив і виключив це. Ми зробили що могли!", — написав Орбан.

Дмитро Литвин зазначив, що, як і завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала.

"Як і завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджувала. Як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Як і завжди, Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених, і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року", — прокоментував він.

Дмитро Литвин підкреслив, що Україна прагне повноцінного миру, тож робить все в координації з партнерами, щоб досягти цієї мети, зокрема для цього триває співпраця з США, ЄС, та іншими партнерами у світі.

"Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки", — додав Дмитро Литвин.

Нагадаємо, президент України так прокоментував дзвінок прем’єр-міністра Угорщини очільнику Кремля Путіну: "Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

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