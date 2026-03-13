Орбан домігся свого?: Єврокомісія хоче перевірити нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід «Дружба» / © Associated Press

Європейська Комісія запропонувала Україні провести місію з інспекції нафтопроводу «Дружба». Раніше Росія завдала ударів по інфраструктурі нафтопроводу у січні — перекачка нафти до Угорщини та Словаччини зупинилася.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу, передає Суспільне.

«Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання вже протягом кількох тижнів, а також із державами-членами, які найбільше занепокоєні. Я можу повідомити, що ми запропонували місію з інспекції трубопроводу в Україні та чекаємо на відповідь», — повідомила речниця.

Орбан без згоди Києва відправив перевірку на нафтогін «Дружба»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поставив завдання угорській делегації в Києві організувати зустріч з українськими урядовцями та домогтися спільного огляду місця пошкодження нафтопроводу «Дружба». Про це стало відомо під час відеодзвінка голови уряду з заступником міністра енергетики Габором Чапеком, який наразі перебуває в українській столиці.

Орбан закликав угорських посадовців активно нагадувати про себе українській стороні та демонструвати налаштованість на компроміс. За словами прем’єра, Угорщина прагне уникнути ескалації та задокументувати свої спроби мирного врегулювання ситуації.

«Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом із ними. Ми шукаємо не конфлікт, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти», — заявив він.

Конфлікт України та Угорщини через «Дружбу» — останні новини

Зазначимо, Україна зможе отримати фінансову підтримку від країн Євросоюзу для фінансування війни. Це станеться навіть у разі, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати погоджений кредит на 90 млрд євро. У такій ситуації держави Балтії та Північної Європи підготували альтернативний план — вони готові надати Києву кошти, які дозволять зберегти фінансову стабільність щонайменше протягом першої половини року. Про це повідомляє Politico із посиланням на двох дипломатів ЄС. Передбачалося, що наприкінці березня Україна може опинитися без достатнього фінансування. Однак підтримка з боку Міжнародного валютного фонду, а також допомога від держав Північної Європи та Балтії мають допомогти Києву зберегти фінансову стабільність.

Раніше ми писали про те, що останні дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана прямо суперечать нормам міжнародного права та спрямовані на свідоме погіршення двосторонніх відносин. Фактично угорський уряд провокує подальше загострення ситуації та посилення напруженості у спілкуванні з Україною. Про це розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Політолог переконаний, що головна мета угорського прем’єра криється у внутрішній політиці. Орбан особисто зацікавлений у подальшій ескалації та гучному дипломатичному скандалі напередодні виборів в Угорщині. Йому вигідно, щоб Україна відповіла максимально жорсткими та симетричними кроками.

«Наприклад, затриманням угорських громадян або іншими демонстративними діями. Саме таку політичну конфронтацію він і намагається спровокувати, тому Україні не варто робити йому такий подарунок», — підсумував Фесенко.