Укрaїнa
120
1 хв

Орбан погрожує перекрити Україні газ: в МЗС натякнули на наслідки

Україна має на сьогодні необхідні обсяги газу і продовжить їх отримувати навіть в разі припинення постачання Угорщиною.

Богдан Скаврон
Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Getty Images

Попри погрози прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перекрити постачання газу для України, наша країна продовжує отримувати «блакитне паливо» транзитом із цієї країни.

Про це повідомив на брифінгу в середу, 25 березня, речник МЗС України Георгій Тихий з посиланням на інформацію, отриману від українських профільних відомств.

«Якщо прем’єр-міністр Орбан все-таки вирішить його [транзит газу] припинити, вважаємо, що єдиним наслідком цього буде позбавлення угорської економіки понад мільярда доларів, які Угорщина отримала, наприклад, за минулий рік. Єдиний наслідок буде в тому, що з кишень угорців Віктор Орбан забере цей мільярд доларів. Це його справа, якщо він хоче це робити», — заявив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Георгій Тихий додав, що Україна має на сьогодні необхідні обсяги газу і продовжить їх отримувати навіть в разі припинення постачання Угорщиною.

«Справа в тому, що Україна на відміну від Угорщини свого часу застосувала необхідні заходи для того, щоб постачання ресурсів було диверсифіковано і не залежало від того, чого захоче прем’єр-міністр сусідньої країни в рамках своєї виборчої кампанії з політичних мотивів», — наголосив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про призупинення транзиту газу до України. Будапешт висунув цинічний ультиматум, пов’язаний із транзитом нафти та внутрішніми цінами на паливо.

