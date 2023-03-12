Орден "За мужність": які пільги та виплати отримують військовослужбовці після нагородження

Даною українською державною нагородою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм.

З 1 січня 2023 року набув чинності Закон "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", який, зокрема, надає право кавалерам ордена "За мужність" отримувати щомісячні виплати.

Про це йдеться у поясненні "Юридичної сотні".

Орден "За мужність" має I, II та III ступені, а нагородження орденом провадиться послідовно, починаючи з III ступеня. Найвищий — I ступінь.

Фінансова допомога для повних кавалерів ордена

Повні кавалери ордена, які отримали всі три ступені, можуть розраховувати на щомісячні державні виплати. Грошова допомога становить 6 700 грн.

"Також установлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірі від трьох до однієї мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена "За мужність" усіх трьох ступенів. Тобто у разі загибелі нагороджених орденами кошти отримуватимуть члени їхніх сімей", — пояснили юристи.

Людина, яка брала безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яку, починаючи з 2014 року, нагороджено орденами "За мужність" трьох ступенів визнається особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Додамо, що сам знак ордена "За мужність" І-II ступенів виготовлений із позолоченого срібла, а ІІІ ступеня — нейзильберу у формі хреста.

Посередині знака — рівносторонній емальований хрест. Тут розміщено круглий медальйон, у центрі якого — зображення малого Державного Герба України.

Додамо, що Кабмін здійснить індексацію пенсій. Серед категорії, якої торкнуться зміни, - це учасники бойових дій.

Вони мають право на доплату.

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