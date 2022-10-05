Оренда квартир у Дніпрі: яке житло пропонують до 6 тисяч гривень (фото)

У Дніпрі після повномасштабного вторгнення Росії до України “до небес” збільшилася вартість оренди квартир. Житло, наприклад, до шести тисяч гривень в місті можна знайти на периферії, або у віддалених від центру районах. Однак ці приміщення, м’яко кажучи, не завжди придатні для життя.

Оренда квартир у Дніпрі — проблема для переселенців та гостей міста. Квартири преміум- сегмента коштують від 15 тисяч гривень і вище. Вони облаштовані всіим необхідним та розташовані у центрі, або поруч із ним. Проте помешкання середньої та економ вартості, як йдеться з онлайн дошок оголошень, далеко не завжди насправді є житловими.

ТСН.ua з'ясував, які саме квартири у Дніпрі пропонують українцям до шести тисяч гривень, та з якими умовами.

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Знайти житло орієнтовно за 6000 гривень у Дніпрі можна у віддалених від центра районах. На вулиці Будівельників пропонують орендувати квартиру за 6500 тисяч. Загальна площа - 40 “квадратів”. З тваринами не можна. Додатково доведеться сплачувати комуналку.

Що цікаво, квартира ця виглядає, м’яко кажучи, не зовсім придатною для проживання. Ремонту в приміщенні немає. При тому, що сплатити відразу доведеться також за послуги ріелтора — тобто загалом за квартиру потрібно викласти 19 500 гривень.

“Скинути вартість не можемо. Це найдешевша квартира. З котами? Як уже ці коти набридли. Вони там все обіс**ть. Якщо там буде загажено — ми не повернемо заставу”, — сказала нам ріелтор.

Фото: Скріншот

На проспекті Поля здають в оренду квартиру з 6500 гривень. Виголядає вона набагато краще, ніж попередній варіант. В приміщенні відносно новий ремонт — за словами власника, 2020 року.

“Простора лоджія. Є всі меблі та техніка. Для одного хлопця чи дівчини. Ціна 6500 грн. Плюс комуналка. Запорука”, — йдеться в описі до оголошення.

Однокімнатну квартиру за п’ять тисяч гривень можна зняти на житловому масиві Перемога-6. Житло без оновленого ремонту, проте з комфортабельним, на перший погляд.

“Акуратна квартира, металопластикові вікна, бойлер, холодильник, пральна машинка, меблі. Додатково оплачуються комунальні”, — зазначив ріелтор.

Що цікаво, житловий масив Перемога в цілому комфортний для проживання. Там доволі розвинута інфраструктура, поряд багато магазинів та торговельних центрів, а також один з найкращих парків міста “Прибережний”.

За п’ять тисяч можна орендувати квартиру на вулиці Авіаційній. Ремонтом, як кажуть, не зіпсована, проте жити можна. Хоча взимку може піддувати з вікон, оскільки вони поставлені були ще за радянських часів. Перевагою, за словами ріелтора, буде те, що балкон виходить на тиху сторону вулиці.

Однак знайти за шість з половиною тисяч у Дніпрі можна не тільки “такі собі” варіанти, а й і доволі комфортабельні. Наприклад, на вулиці Іларіонівська на тривалий термін здають квартиру з чудовим ремонтом.

“В тихому місці здається на тривалий термін охайна, затишна, простора та комфортабельна однокімнатна квартира. Все поряд. Транспорт в будь-яку точку міста. Можливо домовитися за гараж”, — наголосив ріелтор.

Нагадаємо, що у Дніпрі ціни на оренду житла зросли після повномасштабного вторгнення Росії і тримаються на високому рівні вже понад пів року.

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