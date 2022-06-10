Оренда квартири в Дніпрі: наскільки виросла ціна через війну (фото)

Ціни на оренду в Дніпрі виросли, а також активізувалися спекулянти. Однокімнатні квартири із "свіжим" ремонтом та меблями пропонують від 7 тисяч гривень.

У Дніпрі через повномасштабну війну і наплив переселенців збільшився попит на оренду житла, а через це зросли й ціни. Гарні квартири швидко розбирають - часто нерухомість здають всього за декілька годин.

На сайті з пошуку нерухомості Dom.ria.com вартість оренди стартує від 3 тисяч гривень за "вбиту" однокімнатну квартиру.

Від 3 до 5 тисяч гривень

Найдешевші пропозиції, від 3 до 5 тисяч гривень, найчастіше - це спільне проживання із власниками. Тобто оренда всього однієї кімнати.

Для порівняння, у Києві зараз за таку ціну можна орендувати однокімнатну квартиру не дуже далеко від центру.

Скріншот dom.ria.com

Від 5 до 7 тисяч гривень

У ціновій категорії 5 до 7 тисяч гривень є багато пропозицій з оренди. Усі вони, за винятком декількох оголошень, квартири у віддалених районах із старим ремонтом і меблями.

Так, за 7 тисяч гривень можна орендувати непогану однокімнатну квартиру на проспекті Поля, 12-му кварталі та в районі Образцова. Однак власники не заселяють людей із тваринами або дітьми.

Скріншот dom.ria.com

Скріншот dom.ria.com

Скріншот dom.ria.com

Від 8 до 10 тисяч гривень

За таку ціну в Дніпрі можна орендувати однокімнатну квартиру із кращим ремонтом та технікою, ближче до центра. Або ж двокімнатну квартиру. У цьому випадку, чим вища ціна - тим кращий ремонт.

Скріншот dom.ria.com

Скріншот dom.ria.com

Скріншот dom.ria.com

Спекулянти

Варто зазначити, що є багато оголошень із відверто завищеними цінами. Однокімнатні квартири, які до 24 лютого пропонували за 6 тисяч гривень, зараз хочуть віддати за 10. Наприклад, за 15 тисяч гривень можна зняти не дуже "свіжу" двокімнатну квартиру на проспекті Петровського, далеко від центру. Окрім цього, власник проти тварин у помешканні та дітей до 10 років.

Скріншот dom.ria.com

Ріелтори

Майже усі пропозиції в Мережі розміщені від посередників. Наразі більшість з них у Дніпрі бере комісію 50% від вартості оренди. Власники часто просять оплату за перший і останній місяць проживання.

Нагадаємо, орендувати квартиру в Києві можна навіть за 3 тисячі гривень, а на найдорожчому Печерську пропозиції стартують від 4,7 тисячі гривень. Більшість оголошень розміщені від ріелторів, однак вони беруть невелику комісію.

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