Оренда квартири чи хата у селі: українка наважилась на переїзд і назвала всі плюси та мінуси

Містянка купила будинок у селі / © скриншот з відео

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Мешканка Сум придбала будинок у селі і розповіла про переваги власного житла та мінуси орендованої квартири. За словами жінки, її родина не планувала переїзд із міста. Остаточно вони вирішили, що будуть їхати, приблизно за місяць до самого від’їзду.

Для сім’ї Олени Вихрової це не було рішенням, до якого вони довго готувалися. Вона наголосила, що обставини склалися так, що потрібно було діяти. Тому для жінки це питання не лише комфорту, вартості чи зручності, а тому, що найважливіше — мати місце, де можна залишитися. Про це Олена розповіла у своєму блозі на сторінці у TikTok.

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Будинок у селі чи орендована квартира у місті

За словами Олени, для неї будинок — це, насамперед, свобода. Свій двір, власний простір, коли ніхто не обмежує в тому, скільки у тебе дітей, собак чи котів.

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Втім, є й інший бік. Жінка зазначила, що будинок у селі — це безкінечна робота, яка просто ніколи не закінчується. Постійно щось потрібно робити, ремонтувати, а, отже, це додаткові вкладення.

Щодо орендованої квартири, що це, здавалося б, простіше: знайшли житло, облаштувалися, обрали дітям садочок, школу і живете своїм життям. Однак, Олена поцікавилась, що треба робити, якщо через кілька місяців власник повідомить, що збирається продавати оселю, або просто попросить звільнити її.

«Це знову пошуки, знову переїзд, знову потрібно підлаштовуватися під нову адресу. А це не так просто, особливо коли у вас є діти. Ви вже можете бути прив’язані до конкретного району, школи, садочку… А якщо у вас є домашні тварини, то пошук квартири перетворюється на окремий квест. Я вже мовчу про те, що не кожний власник погодиться здавати житло з трьома дітьми, двома собаками і двома котами», — розповіла жінка.

Крім цього, одним важливим моментом для Олени є речі. Її родині потрібно перевезти частину меблів, побутової техніки, дитячих речей, іграшок та багато всього, що накопичилося за роки. І далеко не все можна забрати із собою в орендовану квартиру, зазначила жінка.

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«Так, у нас зараз багато турбот, роботи і витрат, але ніхто не скаже нам завтра з’їжджати. Це лише мої роздуми», — додала Олена.

Нагадаємо, родина переселенців з Херсонської області показала, який будинок придбала на Одещині за 1700 доларів. Перш ніж знайти це доступне житло у селі Пасад, українці подолали довгий шлях пошуків по всій країні та пережили важкий рік поневірянь.

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