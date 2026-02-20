Оренда житла без рієлтора: як перевірити документи та не натрапити на шахраїв

Оренда квартири / © iStock

Позначка «без СП» в оголошеннях про оренду нерухомості стає дедалі популярнішою серед українців, які прагнуть мінімізувати витрати під час новосілля. Ця абревіатура означає «без співпраці з посередником» і передбачає пряму угоду між власником та орендарем. Проте за економією на старті можуть ховатися значні юридичні та фінансові ризики.

Про це повідомляє 18000.ck.ua.

Переваги та приховані загрози прямої оренди

Головним плюсом формату є відсутність комісійних виплат рієлторові, що суттєво зменшує суму першого внеску. Окрім фінансової вигоди, сторони можуть швидше домовитися про індивідуальні умови проживання через прямий контакт.

Водночас експерти виділяють низку недоліків:

Юридична вразливість: сторони самостійно готують договір без професійного супроводу, що підвищує ризик помилок.

Відсутність перевірки: ніхто офіційно не перевіряє право власності на об’єкт, тому відповідальність за чистоту угоди лягає на плечі орендаря.

Ринкові ризики: учасникам важче самостійно оцінити реальну вартість житла.

Пастки для орендарів

Хоча формат «без СП» сам собою є легальним, його часто використовують у шахрайських схемах. Рієлтор Святослав Могиляк зазначає, що оголошення від агентств із такою приміткою у 99% випадків є неактуальними. За його словами, часто використовуються фейкові фото, тому перед оглядом варто скористатися пошуком за зображеннями у Google.

«Також трапляються ситуації, коли особа не є власником житла, але пропонує його в оренду», — застерігають фахівці.

Щоб убезпечити себе, необхідно вимагати документи на право власності та не переказувати аванси до підписання письмового договору.

Хто має платити податки

Питання оподаткування оренди чітко врегульоване законом:

Договір з фізичною особою: податки має сплачувати власник нерухомості, який отримує дохід.

Оренда юрособою або ФОП: у такому разі обов’язок сплати податків покладається на орендаря.

