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Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер: у Львові передаватимуть дані про них у СБУ

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Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер: у Львові передаватимуть дані про них у СБУ

Associated Press

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав громадян повідомляти про такі випадки на гарячу лінію міста.

Ціни на проживання у Львові мають залишатись такими, як були у довоєнний час, сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

"Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер", - повідомив мер.

Він закликав громадян повідомляти про такі випадки на гарячу лінію міста – 1580.

"Ми будемо діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу: перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані СБУ", - додав він.

Нагадаємо, чоловіків віком від 18 до 60 років, які прибули на територію Львівщини, зобов'язали вставати на військовий облік у територіальних центрах комплектування. Відповідну процедуру необхідно пройти не пізніше доби після прибуття в регіон.

"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", - повідомив Садовий.

Мер наголосив, що у період воєнного стану накази військових адміністрацій - обов'язкові до виконання.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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