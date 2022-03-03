Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер: у Львові передаватимуть дані про них у СБУ

Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер: у Львові передаватимуть дані про них у СБУ

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав громадян повідомляти про такі випадки на гарячу лінію міста.

Ціни на проживання у Львові мають залишатись такими, як були у довоєнний час, сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

"Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер", - повідомив мер.

Він закликав громадян повідомляти про такі випадки на гарячу лінію міста – 1580.

"Ми будемо діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу: перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані СБУ", - додав він.

Нагадаємо, чоловіків віком від 18 до 60 років, які прибули на територію Львівщини, зобов'язали вставати на військовий облік у територіальних центрах комплектування. Відповідну процедуру необхідно пройти не пізніше доби після прибуття в регіон.

"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", - повідомив Садовий.



Мер наголосив, що у період воєнного стану накази військових адміністрацій - обов'язкові до виконання.