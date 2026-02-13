Житло / © ТСН.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що докорінно змінює житлову політику України та скасовує радянські норми 1983 року. Документ впроваджує механізм оренди з правом викупу та створює єдину цифрову систему обліку потреб громадян.

Про це свідчить Закон «Про основні засади житлової політики» № 4751-IX на сайті парламенту.

Зеленський 12 лютого підписав Закон «Про основні засади житлової політики». Він закріплює оновлені підходи до формування та впровадження житлової політики в Україні. Головна ціль документа — створити такі умови, за яких громадяни отримають реальні інструменти для розв’язання житлового питання через оренду або придбання житла у власність.

Закон має комплексний характер і формує підґрунтя для сучасної державної житлової політики з урахуванням положень статті 47 Конституції та стандартів Євросоюзу. Окрім цього, документ покликаний забезпечити прозоре правове поле для залучення міжнародної фінансової підтримки, коштів донорських структур і міжнародних організацій задля розвитку житлового фонду.

Нова модель забезпечення житлом в Україні

Передбачено впровадження нової моделі забезпечення громадян житлом. Зокрема, йдеться про розвиток соціального та службового житла, формування спеціалізованих житлових фондів, а також застосування доступних фінансово-кредитних механізмів для підтримки будівництва й купівлі житла та активного залучення інвестицій у його зведення й модернізацію.

Головні новації Закону «Про основні засади житлової політики»

Скасування радянських правил

Житловий кодекс 1983 року втрачає чинність — нове законодавство приходить на зміну застарілій системі. Чинними залишаються лише статті 31–42, 43–46, 47–49, 51–53, 57–60, 71, 72, 127–1322, які діятимуть до початку функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

Впровадження системи соціального та доступного житла

Запроваджуються сучасні механізми: соціальна оренда, оренда з правом викупу, а також доступні житлові кредити (іпотечні програми, лізинг). Зокрема, українці, які мешкають у житлі з державного чи комунального фонду понад 10 років, зможуть укладати договір оренди з правом викупу.

Єдина цифрова система відомостей про житловий фонд України

У межах реформи буде створено Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему та реєстр житлових потреб, де акумулюватиметься інформація про наявний житловий фонд, черги, подані заяви, а також відповідні програми й фонди. Це дозволить забезпечити прозорий облік житла та справедливий розподіл підтримки.

Черга на житло

Черга на житло зберігатиметься, проте функціонуватиме в цифровому форматі. Усі заяви оброблятимуться через єдину систему, що дасть змогу автоматизувати процес, зменшити вплив посадових осіб і пришвидшити розгляд. Можна буде відстежувати свій статус, отримувати пропозиції та користуватися відкритими даними про житлові програми.

Заборона приватизації службового та комунального житла

Житло, яке перебуває у власності держави або громади, більше не підлягатиме приватизації за попередньою практикою. Це спрямовано на збереження державного й комунального житлового фонду для його цільового використання — забезпечення житлом тих, хто цього потребує.

Пільги для вразливих категорій

Для окремих груп громадян — зокрема осіб, які залишають інтернати чи є сиротами, — визначено конкретні строки та механізми надання тимчасового або соціального житла, а також передбачено пільгові умови кредитування.

Участь громадськості та прозорість процесів

Гарантується відкритий доступ до інформації про житлові фонди, їхній стан і процедури розподілу, що унеможливить існування закритих списків і непрозорих черг.

Для громадян це означає, що:

практика застарілих черг поступово відійде в минуле — її замінить цифрова прозора система;

електронний механізм розподілу житла забезпечить повну відкритість процедур, мінімізує суб’єктивне втручання, скоротить бюрократичні перешкоди та суттєво зменшить корупційні ризики під час ухвалення рішень;

з’являться нові інструменти для оренди доступного житла з можливістю подальшого викупу;

державна підтримка (пільги, кредити) стане більш системною та чітко врегульованою.

Закон набуде чинності від дня, що настане після його офіційного опублікування.

До слова, у грудні 2025 року в Україні запустили програму житлових ваучерів на 2 млн грн для ветеранів-ВПО з тимчасово окупованих територій. Подати заявку можна через «Дію», якщо ветеран (УБД або ОІВВ) не має власного житла на підконтрольній території та раніше не отримував компенсацій. Сертифікат дозволяє придбати готове житло, інвестувати в новобудову або оформити іпотеку, при цьому ваучери членів однієї родини можна об’єднувати. Кошти перераховуватимуть безготівково продавцю чи банку, а дату початку виплат оголосять згодом.