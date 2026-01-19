ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
319
2 хв

"Орешнік" на конвеєрі — блеф чи реальність: експерт оцінив шанси Путіна на серійне виробництво

Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, чому серійний запуск ракети «Орешнік» є малоймовірним.

Світлана Несчетна
Російська ракета "Орешнік"

Російська ракета «Орешнік» / © ТСН.ua

Чи справді ракета «Орешнік» стала на конвеєр? Москва стверджує, що серійний випуск налагоджено, проте аналітики скептично оцінюють ці заяви через величезну собівартість проєкту.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці засновник фонду «Закриємо небо України» Ігор Романенко поставив під сумнів реальність «потокового» виробництва ракети. Про це він сказав у коментарі «24 каналу». Водночас, за словами військового експерта, логістику та випробування системи суттєво підривають атаки на російську територію: зокрема, 17 січня було уражено полігон «Капустін Яр», з якого зазвичай стартують ці балістичні ракети.

Романенко припустив, що наразі росіяни не досягли того, щоб поставити «Орешнік» на серійне виробництво.

«У них є окремі екземпляри. Також вони роблять потуги, щоб довести експериментальну ракету до того стану, щоб поставити на серійне виробництво. Але цього ще не відбулося», — підкреслив він.

З цим потрібно боротися, на думку генерал-лейтенанта у відставці, зокрема, завдаючи ударів по полігону «Капустін Яр». А для цього необхідно розвивати, масштабувати українську зброю. І не тільки безпілотні апарати різних типів, але й ракети, які б могли досягати цілей — особливо таких небезпечних, як науково-пускові майданчики.

Зазначимо, що у Росії повідомили про атаку українських дронів на 4-й Державний центральний міжвидовий полігон «Капустин Яр», звідки ворог запускає «Орешник». Під час атаки на полігоні працювала ППО. Проте дрони поцілили по монтажно-випробувальному корпусі. На полігоні також проводять випробування ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, ракетних комплексів і систем ППО.

«Росіяни здійснюють експериментальні пуски „Орешніка“ саме з „Капустиного Яру“, тому що розгортати нові пускові майданчики в іншому місці — це додаткові кошти, а у них у 2026 році з коштами гірше, чим в минулому», — підкреслив він.

Ігор Романенко зазначив, що тенденція зараз не на користь Росії, і Володимир Путін це розуміє. Тому він поспішає на фронті, щоб якомога більше захоплювати нові території, оскільки вікно можливостей невдовзі може зачинитися.

Нагадаємо, у свою чергу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло нещодавно заявив, що Росія навряд чи зможе регулярно використовувати ракету «Орешнік», попри заяви про її інноваційність і серійне виробництво. Причини — обмежені темпи виготовлення, технічні проблеми та низька ефективність без ядерного заряду.

