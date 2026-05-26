“Орешніки” Путіна масово виходять з ладу і падають під час запуску: ISW озвучили шокувальну статистику

Російська армія, ймовірно, запустила другу міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» під час масштабного та надзвичайно дорогого обстрілу України в ніч з 23 на 24 травня. Проте новітня «суперзброя» Путіна вийшла з ладу і впала на території окупованої Донецької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті, посилаючись на аналіз українських OSINT-джерел.

Аналітики зазначають, що оприлюднені в мережі кадри за 24 травня чітко зафіксували момент падіння. На відео видно, як шість бойових субблоків (бойових частин) ракети влучають у землю. За попередніми даними дослідників, несправний «Орешнік» міг рухнути на російські військові позиції поблизу окупованих Авдіївки або Ясинуватої, що приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту.

Шокувальна статистика

Якщо ці дані остаточно підтвердяться, це означатиме катастрофічну статистику для російського ВПК: кожен четвертий «Орешнік», який Росія намагалася застосувати у війні проти України, виявився несправним і вийшов з ладу під час польоту.

Космічна ціна російської ганьби

За інформацією інформаційного агентства Міністерства оборони України ArmyInform, загальна вартість комбінованого удару РФ по Україні 23–24 травня вже становила близько 361 мільйона доларів.

У цю суму входили $50 мільйонів за одну ракету «Орешнік». Оскільки окупанти запустили другий «Орешнік», який зрештою здетонував на їхніх же позиціях, вартість цієї однієї атаки для російського бюджету підскочила до астрономічних 411 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російська окупаційна армія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Зазначається, що армія РФ атакувала Білоцерківський район на Київщині балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», а саме «Орешнік». У Мережі оприлюднили кадри атаки.

