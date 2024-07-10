Стало відомо, які організації мають 100% бронювання від мобілізації – перелік

Серед компаній є такі, що займаються дослідженням питань виборів і громадської думки за кошти іноземних партнерів.

Значна частина організацій, заброньованих від мобілізації на 100%, які отримують іноземні гранти, займаються дослідженням питань виборів і громадської думки за кошти іноземних партнерів.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на документ Кабміну.

Зазначається, що крім організацій, які є безпосередніми представництвами донорських установ із США, Німеччини, Великої Британії тощо, у цьому списку є низка вітчизняних неурядових громадських організацій та товариств з обмеженою відповідальністю, і навіть навчальний заклад.

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Новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачає бронювання на всі 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності.

Наказом від 21 червня 2024 року було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали бронювання на 100% своїх співробітників.

Зокрема:

всеукраїнська ГО "Громадянська мережа "Опора",

ГО "Центр політичних студій та аналітики "Ейдос",

ГО "Інститут Київська школа економіки";

Приватна установа "Університет "Київська школа економіки";

ГО "Діксі груп";

ГО "Інтерньюз-Україна";

ГО "Розвиток громадянських компетентностей в Україні";

ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна";

ГО "Українська академія лідерства";

ГО "Український незалежний центр політичних досліджень" (УНЦПД);

ГО "Центр демократії та верховенства права";

ГО "Центр економічної стратегії";

ГО "Центр політико-правових реформ";

громадська спілка "Фонд архітектури реформ в Україні";

МБО "Фонд східна Європа";

ГО "Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання» (ІСАР "Єднання");

Національний фонд досліджень України;

"Академія електронного управління";

приватна фірма "ГАРДЕ";

ТОВ "Делойт і Туш";

ТОВ "Ежіс Україна";

ТОВ "КСМ-ГРУП";

ТОВ "Сан сістемс Девелопмент";

ТОВ "Соджітз Авто Україна";

ТОВ "АВЄГА";

ТОВ "Делойт енд Туш ЮСК";

ТОВ "Делойт Технологічні Послуги";

ТОВ "Міамото Інтернешнл Україна";

Український фонд соціальних інвестицій

Національний центр вивчення громадської думки (США)

Міжнародна фундація виборчих систем (США) тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто має право на бронь від мобілізації і як її отримати – що зміниться від 18 травня.

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