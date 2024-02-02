Організатору банди, яка пограбувала будинок Добкіна, оголошено підозру: відео

Під час російської окупації міста Вовчанська місцевий кримінальний авторитет на прізвисько “Чиж” для грабунків цивільного населення створив банду.

Прокурори ідентифікували 8 зловмисників на чолі з кримінальним авторитетом "Чижом", які грабували цивільних під час російської окупації Вовчанської громади на Харківщині. Одним із об’єктів злочинного нападу був будинок ексмера Харкова Михайла Добкіна в окупованому селі Бугаївка.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час окупації міста Вовчанська місцевий кримінальний авторитет на прізвисько “Чиж” для грабунків цивільного населення створив банду. До організованої злочинної групи він залучив чотирьох російських військовослужбовців та трьох цивільних із Вовчанська - 33-річного мешканця, 47-річного раніше судимого чоловіка та 37-річну жінку.

Злочини вони вчиняли від кінця лютого до травня 2022 року.

У яких злочинах звинувачують банду "Чижа"

Зокрема, у березні 2022 року підозрювані приїхали до будинку ексмера Харкова в окупованому селі Бугаївка Вовчанської громади. У маєтку на той момент перебували два охоронці, яким вони пригрозили вогнепальною зброєю. Здобиччю нападників стали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутова техніка.

У садовому товаристві в селі Бугаївка вони також забрали з приватних домоволодінь квадроцикл Outlander, автомобіль Land Rover Range Rover Autobiography, гроші у сумі 2500 доларів США, побутову техніку тощо. Під час чергового грабежу одного з будинків вони наказали двом охоронцям залізти в шафу та не виходити звідти дві години.

13 квітня 2022 року двоє підозрюваних — 47-річний раніше судимий чоловік та 37-річна жінка — пограбували брата директора Вовчанського лісгоспу: вони заволоділи автомобілями та снігоходом. У вбивстві самого директора лісгоспу обвинувачують “Чижа”, цю справу зараз слухають в Чугуївському міському суді Харківської області

Крім того, “Чиж” причетний до викрадення та побиття чоловіка, який 24 лютого 2022 року зірвав прапор РФ, що був піднятий на площі Вовчанська. Він силоміць посадив його в автомобіль і привіз до місця, де окупанти здійснювали допити цивільних громадян. Чоловіка побили руками та кувалдою, одягнули на голову мішок та близько 4 годин незаконно утримували і катували. Потім зловмисники вивезли потерпілого на узбіччя дороги та відпустили.

Аналогічним чином постраждав ще один місцевий мешканець. У нього вимагали повернути зброю, яку він забрав з розбитої колони окупаційної армії біля околиць села Шестакове. У чоловіка забрали двох синів та помістили їх до камери. Одного з них піддавали тортурам, поки батько не повернув зброю окупантам.

Попередньо, загальна сума збитків, завдана всім потерпілим, сягає майже 9 млн гривень.

Сімом зловмисникам повідомлено про підозру заочно. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Підозру “Чижу” вручили у колонії у Запорізькій області, де він відбуває покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).