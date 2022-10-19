Організовувала "референдум" на Луганщині: правоохоронці затримали прихильницю "руского міра"

Суд помістив зрадницю під варту.
Правоохоронці затримали прихильницю "руского міра", яка брала участь в організації та проведенні "референдуму" на Луганщині.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що у вересні 2022 року зрадниця взяла участь в організації та проведенні псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганщини. Вона організувала голосування поза межами виборчої дільниці - за місцем проживання мешканців одного з сіл Сватівського району. Наразі цей населений пункт деокупували ЗСУ,
Жінку затримали. Зрадниці повідомлено про підозру за статтею "посягання на територіальну цілісність та недоторканність України і колабораційну діяльність". Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в деокупованому Лимані на Донеччині правоохоронці виявили місце дислокації так званої "військової комендатури" російських загарбників. Там окупанти незаконно утримували українців та проводили фільтраційні заходи.
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