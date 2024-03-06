Організовували філії кремлівських “ЗМІ” в Криму: СБУ повідомила про підозру соратникам Аксьонова

Вони взялися за створення місцевих осередків з поширення кремлівської пропаганди.

Служба безпеки України повідомила про підозру соратникам Аксьонова, які організовували філії кремлівських “ЗМІ” в Криму. Мовиться про Сергія Веселовського та Сергія Юхіна, які позиціонують себе як політтехнологи.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, за вказівкою Аксьонова так звані політтехнологи організували “філії” центральних рупорів кремля на території Крима. Серед них: інформагентство “південно-східний фронт” та онлайн-портал “Крим 24”.

“Через ці медіаресурси окупанти поширюють російську пропаганду, в якій виправдовують збройну агресію рф та заперечують воєнні злочини рашистів. При цьому Юхін неодноразово сам виступав на ворожих ефірах, де закликав до фізичного знищення українців та захоплення всієї території України. За даними слідства, обидва фігуранти підтримали загарбників ще під час захоплення Криму. Тоді вони під виглядом громадських діячів брали участь в організації проросійських масових заходів на території півострова”, - розповіли в СБУ.

Вже згодом вони взялися за створення місцевих осередків з поширення кремлівської пропаганди. Гроші на реалізацію цього “проєкту” вони отримували від місцевої окупаційної адміністрації РФ.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Веселовському та Юхіну про підозру за двома статтями КК України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Дії Юхіна додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (геноцид). Оскільки фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що колаборант та гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що Кремль не віддаватиме Україні полонених, а збирається примушувати їх до участі у бойових діях на боці РФ.

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