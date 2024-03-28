Організовували "голосування" за Путіна: СБУ повідомила про підозру ватажкам "ДНР"

Служба безпеки України повідомила про підозру ватажкам так званої "ДНР". Вони організовували "голосування" за Путіна на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозру отримали:

Денис Пушилін – гауляйтер Донецька;

– гауляйтер Донецька; ⁠Артем Жогу – один з керівників "виборчого штабу" Путіна;

– один з керівників "виборчого штабу" Путіна; ⁠Володимир Висоцький – очільник "виборчкому ДНР".

За даними слідства, колаборанти організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейковому плебісциті.

Також вони "звітували" до Москви про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього "малювали голоси" на користь очільника Кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки.

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Щоб зробити видимість "голосування", гауляйтер Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком.

"Серед руїн тимчасово захопленого райцентру вони зробили для росЗМІ зрежисоване "відеозвернення" начебто місцевих жителів, щоб їх долучили до "виборів" країни-агресора", - вказано у повідомленні.

Також Жога формував керівний склад окупаційних "виборчкомів" і особисто контролював підсумки "голосування".

"Вказівки він давав Висоцькому, який організовував подворові обходи у супроводі озброєних загарбників. Під час таких "рейдів" його учасники вимагали поставити "потрібні" відмітки у незаконних бюлетенях", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за матеріалами СБУ ватажок терористів "ДНР" Пушилін вже отримав заочно 15 років тюрми, а його спільник Жога – 12 років ув’язнення.

Раніше ми писали, що у Донецькій області підірвали машину зрадника та колаборанта Ігоря Циферова, який працював у так званому "міністерстві державної безпеки ДНР".

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