Організовували вибори до російської Держдуми на території України: РНБО ввела санкції проти 237 осіб

Організовували вибори до російської Держдуми на території України: РНБО ввела санкції проти 237 осіб

Також РНБО ввела санкції проти однієї компанії.

РНБО ввела санкції проти 237 осіб, які брали участь у підготовці виборів до російської Держдуми в Криму та на окупованих територіях Донбасу.

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Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас було прийняте рішення відносно тих людей, які забезпечували роботу на російських виборах на території Криму та Донецької і Луганської областей. Сьогодні проти 237 чоловік були застосовані санкції", - сказав Данілов.

Також РНБО ввела санкції проти компанії МERE.

"Ця компанія відсьогодні немає права працювати в Україні. Я хочу вас проінформувати, що сьогодні вони пораються лише у Білій Церкві", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, РНБО вперше за вперше за роки Незалежності затвердила план оборони країни.

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