Нардеп організовував фіктивні відрядження за кордон під виглядом "водіїв": ДБР оголосило підозру

Офіс Генерального прокурора на підставі матеріалів ДБР повідомив про підозру чинному народному депутату України. Народного обранця підозрюють в організації незаконного виїзду за кордон майже двох десятків чоловіків з-поміж своїх знайомих шляхом використання службового становища та підробки документів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Від липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Держприкордонслужби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном. Задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у деяких випадках нардепа нібито "супроводжували" одночасно до 5 водіїв. Троє чоловіків, які таким чином перетнули кордон, взагалі не повернулись до України.

Фігуранту повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища (ч. 2 ст. 332 ККУ) та у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ). За скоєні злочини нардепу загрожує позбавлення волі терміном до 7 років.

Незабаром слідчий суддя має розглянути клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Слідство має намір наполягати на триманні під вартою. Також вже проводяться обшуки у народного депутата та осіб, яким він допомагав виїхати за кордон.

Нагадаємо, напередодні національна поліція України провела понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Обшуки відбулись у 19 областях України.

Читайте також: