Організовував незаконні доплати та ховав від суду криміналітетів: СБУ викрила ще одного військкома

Служба безпеки України викрила керівника обласного військкомату, який безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим.

Про це інформує СБУ у Telegram.

Зазначається, що підозру повідомили колишньому керівнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дотепер він очолює Донецький обласний ТЦК та СП.

"Перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, у 2022 році підозрюваний безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим військовослужбовцям на загальну суму майже 1 млн грн. Встановлено, що вони не брали безпосередньої участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

У ДБР наголошують, що на посаді Запорізького ОТЦК та СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.

"Також керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам", - йдеться у повідомленні.

Йому інкриміновано перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

СБУ викрила керівника обласного військкомату, який безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим.

СБУ викрила керівника обласного військкомату, який безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим.

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