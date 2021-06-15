Організували "бізнес" на вимаганні коштів: у Полтавській області викрили злочинне угруповання

Серед затриманих – троє чоловіків віком від 27 до 29 років.

У Полтавській області правоохоронці затримали банду вимагачів. Зловмисники "вибивали" гроші з підприємців.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

Сьогодні, 15 червня оперативники затримали трьох осіб під час отримання чергової частини коштів від потерпілого – 10 тис. грн. Серед затриманих – троє чоловіків віком від 27 до 29 років, один з яких вже має кримінальний досвід.

Відомо, що фігуранти організували "бізнес" з вимагання коштів у місцевих підприємців. У разі відмови вони погрожували їм фізичною розправою. Так, з одного з місцевих мешканців учасники угруповання вимагали тисячу доларів США за його спокійне життя.

Зловмисникам інкрімінують скоєння злочину за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, що у Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці затримали підозрюваних у викраденні людини та здирництві. Двоє чоловіків побили хлопця, після чого вимагали у нього 90 тисяч гривень.

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