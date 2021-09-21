Організували дитячу порностудію: на Вінниччині оголосили підозру іноземцю і його дружині

Організували дитячу порностудію: на Вінниччині оголосили підозру іноземцю і його дружині

Зловмисники використовували 34 неповнолітніх дівчини.

Днями правоохоронці Вінницької області оголосили про підозру 36-річному громадянину Австрії та його 23-річній дружині за 40 злочинними фактами, пов’язаними з виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, а також торгівлею людьми.

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Про це у понеділок, 20 вересня, повідомила пресслужба поліції Вінниччини.

За словами заступника начальника поліції у Вінницькій області Олександра Солдатова, в липні минулого року поліцейські затримали зловмисників, які під виглядом дитячої модельної агенції виготовляли та розповсюджували продукцію порнографічного характеру.

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

У Вінницькому районі в приватному будинку громадянин Австрії та його дружина облаштували студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах.

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Досудовим розслідуванням встановлено, що для отримання прибутків з порнобізнесу зловмисники використовували 34 неповнолітніх дівчини.

Громадянину Австрії слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію), а його спільниці – за аналогічною статтею Кримінального кодексу України та ч. 2, ч.3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). За такі злочини зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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