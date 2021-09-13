Організували секс-бізнес: у Києві і Дніпрі угруповання змушувало понад 60 дівчат надавати інтимні послуги (фото)

Організували секс-бізнес: у Києві і Дніпрі угруповання змушувало понад 60 дівчат надавати інтимні послуги (фото)

За це їм загрожує до семи років в'язниці.

У Києві та Дніпрі група злочинців організувала незаконний секс-бізнес, до якого залучили понад 60 жінок.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Як стало відомо, незаконну діяльність організував 41-річний чоловік, а також його спільниці у віці від 27 до 44 років. Громадянки шукали "виконавець", які знаходилися в складних життєвих обставинах. Їм вони пропонували зайнятися наданням інтимних послуг. У разі ж, якщо жінки відмовлялися — їм погрожували фізичною розправою.

В цілому в незаконну діяльність підозрювані втягнули 63 жінок. Згодом в у угруповання правоохоронці провели 21 санкціонований обшук.

“Обшуки проводилися у Києві та Дніпрі за місцями проживання фігурантів та адресами надання сексуальних послуг. За їх результатами поліцейські виявили та вилучили два пістолети, транспортні засоби преміум-класу, мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів”, — підкреслили в Нацполіції України.

Національна поліція України

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці Дніпропетровської області затримали чоловіка, підозрюваного в замаху на вбивство. Громадянин два роки ховався у Києві.

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