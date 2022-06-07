Організували трансфер призовників за кордон: поліція затримала трьох буковинців

На Буковині затримали трьох мешканців, які організували для чоловіків призовного віку нелегальний виїзд за кордон.

Нелегальний бізнес у квітні організували жителі Новоселиччини, яким 27, 40 і 45 років. Вони за сім тисяч євро організували трансфер військовозобов’язаних громадян України до сусідніх держав поза пунктом пропуску. Зокрема, до Румунії.

Про це повідомили у преслужбі поліції у Чернівецькій області.

У селі Тереблече прикордоннники затримали двох жителів Мелітополя. Вони планували перетнути державний кордон у період мобілізації.

Слідчі поліції повідомили організаторам нелегального перетину кордону про підозри. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила керівника візової агенції та його спільника з кримінальних кіл на організації каналу нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За сприяння в перетині кордону фігуранти брали 7 тисяч євро з однієї особи.

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