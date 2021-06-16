Організував корупційну схему: ексголову "Украгролізингу" підозрюють у зловживаннях на 4,9 млн грн

Розслідування зазначених фактів НАБУ та САП здійснюють від серпня 2019 року.
Колишнього голову правління ДПАТ "НАК" "Украгролізинг" підозрюють у зловживаннях, наслідком яких стало завдання 4,9 млн грн шкоди державним інтересам.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що окрім очільника "Украгролізингу" про підозру також повідомили і його спільнику - екскерівнику приватної компанії. Водночас імена підозрюваних у НАБУ не назвали.
"15 червня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили колишньому голові правління ДПАТ "НАК" "Украгролізинг" та його спільнику, екскерівнику приватної компанії, про підозру у зловживаннях", - йдеться у повідомленні.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Слідство встановило, що посадовець держкомпанії у змові з підприємцем у лютому 2013 року уклали договір, за яким НАК "Украгролізинг" незаконно надала безпроцентну поворотну позику приватній компанії у 5,7 млн грн. З цієї суми 4,9 млн грн не повернули державній структурі, натомість кошти організатори корупційної схеми витратили на користь юридичних осіб, підконтрольних близьким родичам колишнього голови правління ДПАТ "НАК" "Украгролізинг".