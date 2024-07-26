Організував примусову "мобілізацію" на війну проти України: гауляйтеру Пасічнику повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру гауляйтеру Пасічнику, який організував на Луганщині примусову "мобілізацію" на війну проти України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисник організував примусове залучення жителів тимчасово захопленої частини території Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Від 19 лютого 2022 року Пасічник підписав декілька розпоряджень щодо запровадження "воєнного стану" та так званої мобілізації на тимчасово захопленій частині регіону.

Це стало формальною підставою для того, щоб російські окупанти насильно "призвали" на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

"Насамперед йдеться про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на «м’ясні» штурми позицій ЗСУ на східному фронті. За наявними даними, понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ", – йдеться у повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пасічнику про нову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зазначимо, що на початку липня 2024 року за матеріалами СБУ Пасічник заочно отримав 12 років тюрми за колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України.

Поки тривають слідчі дії для притягнення Пасічника до відповідальності за новими фактами його злочинної діяльності.

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