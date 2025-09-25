Реклама

33 учасники з різних спортивних клубів і шкіл області отримали шанс попрацювати над практичними навичками. Серед них були учні та наставники обласного Центру спортивної підготовки, ДЮСШ ім. О. Бутовського, ДЮСШ «Колос», Національної дефлімпійської збірної, обласної організації ФСТ «Спартак» і ФК «Ворскла». Для багатьох це був перший подібний досвід і він став важливим уроком.

У перші хвилини після надзвичайної ситуації вирішується, чи можна врятувати життя. Під час заняття теорія одразу перетворювалася на практику. Спортсмени відпрацьовували дії при зупинці дихання, критичній кровотечі і втраті свідомості. Завдяки змодельованим сценаріям учасники відчували реалістичну напругу та навчалися діяти швидко і правильно. Полтава отримала фахівців, готових реагувати у критичний момент.

Андрій Матюха активно підтримує ідею про те, що спорт і безпека йдуть разом.

«Навички з порятунку життя повинні бути базовими для тренера і спортсмена. Ми переконані у цьому і підтримуємо проведення таких тренінгів у різних містах. Полтава стала ще одним крок, але попереду нові», — каже Андрій Матюха.

Андрій Матюха сприяє розвитку культури безпеки у спорті по всій Україні

Програма Complex мандрує регіонами. Нещодавно у Рівному заняття відбулися на базі обласного відділення НОК України. Близько 20 учасників, серед яких тренери «Інваспорту», представники управління молоді та спорту, школи вищої спортивної майстерності та «Спорт для всіх», відпрацьовували практичні дії у надзвичайних ситуаціях.

У Вінниці 28 спортсменів і тренерів національної збірної з кульової стрільби проходили навчання у змодельованих стресових умовах. Вони тренувалися діяти під тиском, приймати рішення швидко та впевнено.

На Чернігівщині 60 тренерів з біатлону у таких же умовах освоювали дії при травмах, кровотечах і небезпечних станах.

До програми також доєдналися юні хокеїсти клубу «Морські вовки». Вони отримали базові знання з домедичної допомоги. Для 24 підлітків це стало фундаментом відповідального ставлення до спорту.

Студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного теж з великим ентузіазмом пройшли тренінг та отримали практичні навички, які доповнили їхню спортивну підготовку.

Андрій Матюха разом з командою не зупиняються на досягнутому. Кожен новий тренінг — це шанс поширити культуру безпеки серед спортсменів і тренерів. Учасники говорять, що практичні заняття допомагають зрозуміти власну відповідальність і зміцнити командний дух.

Плани Андрія Матюхи щодо масштабування проєкту

До кінця року організатори планують охопити близько 1800 учасників по всій Україні.

«Тренер формує характер і результати спортсменів. Сьогодні він має бути тим, хто може надати допомогу у критичний момент. Безпека спортсменів — це основа. Разом із FAST ми робимо гідну справу, реалізуючи цю програму», — наголосив Андрій Матюха.

Його фонд працює з 2020 року. Від початку благодійники прагнули дати молоді більше шансів для розвитку. Андрій Матюха підтримує спортивні та освітні проєкти, інфраструктуру і новітні програми. Запуск курсів з домедичної допомоги для спортсменів став наступним кроком у вкладі в розвиток українського спорту.

«Майбутнє спорту залежить від відповідальності за життя і здоров’я тих, хто тренується і змагається. Людям потрібне таке навчання. Ми бачимо безліч позитивних відгуків. Вмотивовані ми рухаємося далі», — додає Андрій Матюха.