Організаційні провали ТЦК: Федоров заявив про термінову потребу змінити підхід до мобілізованих

Міністр оборони України Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Щомісяця до лав української армії мобілізуються десятки тисяч людей. Близько 95% із цих громадян проходять процес нормальним шляхом, і їхня ситуація кардинально відрізняється від картини, яку часто транслюють у телеграм-каналах. Водночас держава має змінити підхід до роботи пунктів, які безпосередньо приймають військовозобов’язаних.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров екслюзивно для ТСН в межах національного телемарафону «Єдині новини».

Організаційні недоліки в роботі ТЦК

Федоров розповів, що особисто відвідував пункти збору мобілізованих та звертав увагу на організаційні недоліки.

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«Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Це була вже четверта година, я питаю, чому йому не дали одягнутися. І багато інших нюансів», — наголосив він.

За його словами, такий перший досвід сильно б’є по моральному стану людини.

«Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання, а що буде далі. А далі буде ще гірше, якщо її так зустрічають», — підсумував урядовець.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні значно посилили контроль за студентами вищих навчальних закладів, які користуються правом на відстрочку від мобілізації. Особливу увагу інспектори приділяють чоловікам віком понад 25 років, кількість яких після початку повномасштабної війни різко зросла з 30 000 до 230 000 осіб.

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Якщо здобувач освіти регулярно пропускає заняття, не складає сесію або зарахований із порушеннями, його можуть офіційно відрахувати. Лише минулого року за результатами таких перевірок навчальні заклади попрощалися з майже 30 000 студентів, які автоматично втратили захист від призову.

Водночас на Сумщині місцева влада затвердила нові критерії для бронювання працівників на стратегічних підприємствах. Для отримання критично важливого статусу приватним компаніям потрібно виконати щонайменше 3 умови, а комунальним установам достатньо відповідати 2 із 5 можливих показників.

Також обов’язковою вимогою для будь-якого бізнесу в цьому регіоні є наявність щонайменше 5 офіційно працевлаштованих робітників. Ці люди повинні стабільно отримувати заробітну плату протягом кожного з останніх 6 місяців.

Окрім того, в умовах загальної мобілізації по всій території країни діють жорсткі правила військово-транспортного обов’язку. Керівники всіх підприємств та організацій повинні подати до територіальних центрів комплектування спеціальний звіт до 20 червня та до 20 грудня.

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У цьому документі необхідно вказати інформацію про наявні транспортні засоби, їхній технічний стан та водіїв, а за повної відсутності техніки обов’язково подається нульовий звіт. За ігнорування цієї вимоги або запізнення передбачена адміністративна відповідальність зі штрафом у розмірі від 34 000 до 59 500 гривень.

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