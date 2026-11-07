Реклама

Про це заявив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоров.

За його словами, загалом до робіт на дев’яти об’єктах буде залучено щонайменше сім досвідчених підрядних компаній. Це дозволить забезпечити необхідні темпи, якість робіт та конкуренцію між підрядниками.

Реклама

Іван Федоров також прокоментував заяву власника компанії «Автострада», у якій йдеться, що компанія зупинила реалізацію захисту об’єктів «Київводоканалу» та «зняла людей з об’єктів».

Реклама

«Захист критичної інфраструктури — це не дописи у Facebook, а робота, яка має бути виконана вчасно та якісно. Ще два місяці тому, розуміючи, що може виникнути потреба в захисті цих об’єктів, ми опитували підрядні організації щодо їхньої готовності розпочати роботи на об’єктах „Київводоканалу“. Тоді група компаній „Автострада“ відмовилася. Крім того, вчора провів нараду з усіма регіональними службами щодо підготовки до зимового утримання доріг. За результатами перевірки побачили, що в окремих регіонах найгірша ситуація з підготовкою саме в „Автостради“. Зокрема, запаси технічної солі становлять лише 48% від необхідного обсягу. Зараз разом із менеджментом компанії працюємо над вирішенням цього питання», — зазначив Іван Федоров.

Голова Агентства відновлення вважає, що пріоритетом для «Автостради» зараз має бути забезпечення належної підготовки до зимового утримання доріг та виконання вже взятих зобов’язань.

«Зауважу, що сьогодні Агентство має контракти із сотнями підрядних організацій по всій Україні. І лише від однієї компанії — „Автостради“ — чуємо нарікання щодо розподілу робіт. При цьому вимоги до всіх підрядників однакові. Окремо наголошую: інформація про залучення запорізьких компаній до робіт на об’єктах „Київводоканалу“ не відповідає дійсності. Наш пріоритет — своєчасний захист критичної інфраструктури, конкуренція між підрядниками та відповідальне використання ресурсів. Від кожної компанії очікуємо виконання взятих зобов’язань, дотримання графіків та належної якості робіт», — підсумував Федоров.

Новини партнерів