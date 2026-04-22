Органи вирізали з тіла: з’явилися нові деталі вбивства Комарова на Балі, як нападники вистежили його

Єва Мішалова та Ігор Комров / © @YevaMishalova/Instagram

Реклама

Перед жорстоким вбивством сина українського бізнесмена Ігоря Комарова на Балі викрадачі могли відстежити жертву за Instagram-постами його дівчини. Поліція знайшла понівечене тіло Комарова, за якого вимагали багатомільйонний викуп, з відрізаними кінцівками та вирізаними органами.

Про це пише Daily Star.

Моторошна знахідка — розкидані вздовж узбережжя частини тіла — стала трагічним завершенням жорстокого викрадення Комарова на курортному острові. Утім, уся ця історія бере початок з одного допису в Instagram.

Реклама

Правоохоронці, які шукали сина заможного українського підприємця, натрапили на шокувальні докази в популярному серед туристів місці відпочинку. Виявлені поліцією відрубана голова та інші рештки тіла були офіційно ідентифіковані як такі, що належать Комарову, викраденому 15 лютого.

За попередніми даними, злочинці стежили за Ігорем кілька тижнів і змогли визначити його місцеперебування завдяки геолокації з Instagram-публікацій його дівчини, інфлюенсерки Єви Мішалової.

Викрадення та вбивства Ігоря Комарова на Балі — хронологія подій

Незадовго до вбивства Комарова викрадачі поширили жорстоке відео, у якому вимагали викуп — близько 7 млн фунтів стерлінгів. На записі поранений 28-річний українець благав про порятунок.

«Вони вже відрізали мені деякі кінцівки, у мене зламані ноги, вони били мене по ребрах. Я вже на ліках, у мене вже немає кінцівок«, — казав Комаров.

Реклама

Також у відео чоловік наголошував, що без негайної медичної допомоги його рани можуть інфікуватися, і підкреслював, що знайти викрадачів у встановлений ними термін практично неможливо.

«Поверніть мене додому, те, що від мене залишилось. Будь ласка, домовтеся з цими людьми — їм потрібно десять мільйонів доларів, які ми вкрали. Тільки-но ці десять мільйонів надійдуть на їхні рахунки, вони одразу відпустять мене туди, звідки забрали», — розповідав Ігор.

На момент викрадення він перебував у компанії друзів — вони каталися на мотоциклах гірською дорогою на півночі острова, коли на компанію несподівано напала група озброєних людей. За окремими повідомленнями, одного з товаришів Комарова також захопили, але пізніше відпустили після сплати викупу. Втім, основною мішенню злочинців, імовірно, був саме Ігор.

Як нападники вистежили Комрова?

Аналіз цієї трагедії, оприлюднений на true-crime каналі Lazy Masquerade, вказує на те, що нападники могли вистежити Ігоря саме через активність Єви в соцмережах.

Реклама

Оповідач зазначає, що публікації 25-річної блогерки фактично дозволяли відстежувати пересування Комарова з високою точністю.

«Вона регулярно оновлювала інформацію для своїх підписників про їхні щоденні заняття з Ігорем, публікуючи фото та відео в реальному часі з підписами та геомітками. Це означало, що будь-хто, хто стежив за парою, точно знав, де вони перебувають», — пояснив оповідач.

Зокрема, романтичний допис від 14 лютого, де закохані в купальних костюмах святкують День святого Валентина на тропічному острові, ймовірно, і став ключовою зачіпкою, яка допомогла викрадачам вийти на Комарова.

Після появи в Telegram шокувального відео з вимогою викупу з’явився ще один запис. У ньому Ігор, імовірно під примусом, заявив, що його батько нібито керував шахрайським колцентром в Україні та ошукав людей на мільйони.

Реклама

Тіло Кормова розчленували, вирізавши органи

Менш ніж за два тижні після викрадення рештки людини було виявлено в гирлі річки Вос на південно-східному узбережжі Балі. Поліція повідомила, що знайдено голову, праву ногу, частини грудної клітини, стегна та внутрішні органи, які були відокремлені від тіла людини, що померла приблизно два-три дні до цього.

Через сильний ступінь розкладання тіла встановити особу візуально було неможливо, тому слідчі передали шість кісткових зразків до Національного центру судово-експертної лабораторії поліції в Джакарті для проведення ДНК-експертизи. Аналіз підтвердив, що ДНК знайдених решток має близьку відповідність із зразками тканин, наданими батьками Комарова.

Судово-медичні дослідження також пов’язали понівечене тіло зі слідами крові та іншими доказами, знайденими в орендованому автомобілі й на віллі в районі Табанан на Балі, яку, ймовірно, використовували злочинці.

«Бризки крові, знайдені на віллі та в автомобілі Avanza, який, імовірно, використовували злочинці, були досліджені, і результати збігаються з ДНК матері жертви«, — розповів старший командир поліції Балі Аріасанді.

Реклама

Хто вбив Комарова — список підозрюваних

Він також зазначив, що записи з камер спостереження, на яких зафіксовано автомобіль Toyota Avanza та два мотоцикли, що залишали місце первинного злочину, допомогли слідчим встановити місце перебування підозрюваних. Чоловіка, який орендував авто за підробленим паспортом, уже затримано.

«Спочатку ми затримали одного іноземця з ініціалами CH (англомовна абревіатура — ред.), який орендував транспортні засоби, використовуючи фальшивий паспорт», — повідомив він.

Затриманий стверджує, що не знав про злочинні наміри і погодився орендувати транспорт за винагороду у 6 млн індонезійських рупій (приблизно 250 фунтів стерлінгів).

«Після подальшого розслідування ми визначили ще шістьох іноземців як підозрюваних — RM, BK, AS, VN, SM і DH. Усі вони — чоловіки», — повідомив Аріасанді.

Реклама

Попри трагедію, Єва в цей період продовжувала досить активно вести Instagram, публікуючи рекламні дописи про мінеральну воду та різні бренди.

Вбивство українця Ігоря Комарова на Балі — останні новини

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що поліція Індонезії встановила сімох іноземців, які протягом місяця стежили за Комаровим перед його жорстоким вбивством і розчленуванням на Балі. Як повідомив генерал Даніель Адітьяджая, підозрюваних ідентифікували завдяки аналізу шести місць подій, показам свідків та криміналістичній експертизі.

31 березня Мішалова вперше після загибелі Комарова вийшла на зв’язок у соцмережах. Єва подякувала підписникам за підтримку та повідомила, що працює з психологом і співпрацює зі слідством. Вона зазначила, що намагається повернутися до рутини, а також закликала не поширювати відео з місця трагедії та не вірити чуткам.