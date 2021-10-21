"Оркестра тільки не вистачає": у міськраді під Черніговом "дивно" відреагували на пологи 13-річної дівчинки

"Оркестра тільки не вистачає": у міськраді під Черніговом "дивно" відреагували на пологи 13-річної дівчинки

Дівчина завагітніла у 12 років від хлопця, з яким зустрічалася.

У Чернігівській області 13-річна дівчина народила дитину від свого 17-річного залицяльника. Зараз новоспечена мама та її донька почуваються добре.

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Про це в соцмережі повідомила Менська міська рада.

За опублікованою пресслужбою міста Мена інформацією, медики місцевої лікарні успішно прийняли пологи у дівчинки, якій лише у серпні цього року виповнилося 13 років. Її матері зараз 31.

"Молода мама щаслива й успішно дає раду своїй новонародженій донечці. А супермолода бабуся – 31-річна мама породіллі Людмила – вдячна менським лікарям за вчасно надану кваліфіковану допомогу", - йдеться в повідомленні.

Пологи у дівчинки з Городища розпочалися у неділю надвечір, рідні викликали "швидку".

"За пологи грошей з нас не взяли ні копійки, все пройшло без ускладнень, народжували на 41-му тижні. У неділю ввечері близько 18-ї почало боліти у доньки, а вже о пів на 11 вечора народилася наша дитиночка, Полінка! У доньки тільки два шовчика, а так все прекрасно обійшлося!", - розповідає новоспечена бабуся.

Все обійшлося без ускладнень, пологи були фізіологічні, партнерські (у присутності мами-бабусі).

У міськраді зазначили, що вже завтра родину з новонародженою дівчинкою випишуть додому, планують приїхати телевізійники. Відомо, що батько дитини - 17-річний підліток, планує брати участь у вихованні дитини.

Користувачів Мережі обурила публікація міськради:

Чекаємо завтра вас на центральних каналах. З дитиною дитини і мамою-бабусею з історією про ніжний вік та два шовчики. І очільників поліції та служби у справах дітей з квітами.

Шановні, ви вважаєте нормальним писати про те, що дитина народила дитину з таким захопленням?

Ви з такою гордістю подали цю інформацію, наче громада зібрала рекордний врожай цукрових буряків! Таким не зовсім етично хвалитися. Дитині було 12 років, коли вона завагітніла! Це, насправді, біда.

Логічним завершенням цієї захоплюючої новини повинно бути вручення грамот та медалей. Мабуть для того в родину і приїдуть телевізіонщики. Молодій мамі медаль за ранні пологи, бабусі грамоту за "правильне" виховання, ну і татусеві, який небудь цінній подарунок за згвалтування неповнолітньої. А що, стаття і написана в такому дусі, оркестра тільки не вистачає.

Суть даної публікації заключається не в тому, щоб засуджувати малолітню, яка народила дитину, чи засуджувати медиків, які прийняли пологи.

Тепер інтимні стосунки з неповнолітньою вітаються з боку органів самоврядування?Сміливо.

Нагадаємо, що 13-річна Наталія, жителька села Городище (Чернігівська область), народила доньку.

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