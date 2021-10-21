"Оркестра тільки не вистачає": у міськраді під Черніговом "дивно" відреагували на пологи 13-річної дівчинки

Дівчина завагітніла у 12 років від хлопця, з яким зустрічалася.
У Чернігівській області 13-річна дівчина народила дитину від свого 17-річного залицяльника. Зараз новоспечена мама та її донька почуваються добре.
Про це в соцмережі повідомила Менська міська рада.
За опублікованою пресслужбою міста Мена інформацією, медики місцевої лікарні успішно прийняли пологи у дівчинки, якій лише у серпні цього року виповнилося 13 років. Її матері зараз 31.
"Молода мама щаслива й успішно дає раду своїй новонародженій донечці. А супермолода бабуся – 31-річна мама породіллі Людмила – вдячна менським лікарям за вчасно надану кваліфіковану допомогу", - йдеться в повідомленні.
Пологи у дівчинки з Городища розпочалися у неділю надвечір, рідні викликали "швидку".
"За пологи грошей з нас не взяли ні копійки, все пройшло без ускладнень, народжували на 41-му тижні. У неділю ввечері близько 18-ї почало боліти у доньки, а вже о пів на 11 вечора народилася наша дитиночка, Полінка! У доньки тільки два шовчика, а так все прекрасно обійшлося!", - розповідає новоспечена бабуся.
Все обійшлося без ускладнень, пологи були фізіологічні, партнерські (у присутності мами-бабусі).
У міськраді зазначили, що вже завтра родину з новонародженою дівчинкою випишуть додому, планують приїхати телевізійники. Відомо, що батько дитини - 17-річний підліток, планує брати участь у вихованні дитини.
Користувачів Мережі обурила публікація міськради:
-
Чекаємо завтра вас на центральних каналах. З дитиною дитини і мамою-бабусею з історією про ніжний вік та два шовчики. І очільників поліції та служби у справах дітей з квітами.
-
Шановні, ви вважаєте нормальним писати про те, що дитина народила дитину з таким захопленням?
-
Ви з такою гордістю подали цю інформацію, наче громада зібрала рекордний врожай цукрових буряків! Таким не зовсім етично хвалитися. Дитині було 12 років, коли вона завагітніла! Це, насправді, біда.
-
Логічним завершенням цієї захоплюючої новини повинно бути вручення грамот та медалей. Мабуть для того в родину і приїдуть телевізіонщики. Молодій мамі медаль за ранні пологи, бабусі грамоту за "правильне" виховання, ну і татусеві, який небудь цінній подарунок за згвалтування неповнолітньої. А що, стаття і написана в такому дусі, оркестра тільки не вистачає.
-
Суть даної публікації заключається не в тому, щоб засуджувати малолітню, яка народила дитину, чи засуджувати медиків, які прийняли пологи.
-
Тепер інтимні стосунки з неповнолітньою вітаються з боку органів самоврядування?Сміливо.
Нагадаємо, що 13-річна Наталія, жителька села Городище (Чернігівська область), народила доньку.