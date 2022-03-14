"Орки кивали п'ятами": Віталій Кім подарував патрульним Миколаєва кабріолет, оснащений автоматом

Для ефективнішого патрулювання Миколаєва голова області подарував правоохоронцяв BMW.

Відтепер патрульна поліція Миколаївської області вистежуватиме російських окупантів в місті на кабріолет BMW, зі встаноленим на ньому автоматом. Такий подарунок правоохоронцям зробив очільник області Віталій Кім.

Також читайте ЗСУ отримали від митниці 650 конфіскованих автомобілів

Про це повідомив керівник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Даніла.

"Нам зробили подарунок, оскільки ми неодноразово скаржилися, що орки кивають п’ятами дуже швидко. Керівник області взяв це до уваги і зробив патрульній поліції ось такий подаруночок. Берем його вже на озброєння", – сказав він і продемонстував авто, зняте на камеру.

На подарованому автомобілі патрульних зображена українська символіка, напис "Патрульна поліція" нанесений фарбою з балончика, а на задньому бампері наклеєна вже відома фраза про "російський корабель".

Читайте також: