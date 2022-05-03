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"Орлан" і "Тахіон" - все: ЗСУ за 48 годин "мінуснули" 20 ворожих БПЛА

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"Орлан" і "Тахіон" - все: ЗСУ за 48 годин "мінуснули" 20 ворожих БПЛА

Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України позбавили окупантів від двох десятків безпілотників.

Саме стільки їх за останню добу було знищено на території України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів.

"Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото - вражені російські БПЛА "Орлан" та "Тахіон" на Східному напрямку і "ZALA" - на Північному", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Херсонській області неподалік Кривого Рогу ЗСУ збили кілька БПЛА ворога. Наголошується на збільшенні розвідувальних дій противника з використанням безпілотних літальних апаратів.

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