"Орлан" і "Тахіон" - все: ЗСУ за 48 годин "мінуснули" 20 ворожих БПЛА

Збройні сили України позбавили окупантів від двох десятків безпілотників.
Саме стільки їх за останню добу було знищено на території України.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів.
"Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото - вражені російські БПЛА "Орлан" та "Тахіон" на Східному напрямку і "ZALA" - на Північному", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Херсонській області неподалік Кривого Рогу ЗСУ збили кілька БПЛА ворога. Наголошується на збільшенні розвідувальних дій противника з використанням безпілотних літальних апаратів.
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