"Ось ракета! Ось воронка!": російський воєнкор показав наслідки "прильоту" по складу окупантів у Донецьку

Так, російський воєнкор показав наслідки одного з прильотів. Він почав волати про ракети, та нічого не сказав про те, що зберігалося на складі.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський воєнкор показав наслідки прильоту по складу окупантів у Донецьку

"Натомість про вагончики "мирних будівельників" у порожньому модульному містечку – будь ласка, це ж і є його пропагандистський хліб", – зазначає він.

Нагадаємо, українські бійці дроном ліквідували російського окупанта на Токмацькому напрямку. Завдання виконав підрозділ Wild Division 82-й окремої десантно-штурмової бригади.

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