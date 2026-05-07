Ось що робити, якщо загубили паспорт за кордоном

Втрата паспорта за кордоном може спричинити низку ускладнень, зокрема унеможливити повернення на батьківщину або перетин кордонів інших країн. Однак не варто панікувати, якщо ви загубили паспорт.

У Міністерстві закордонних справ України роз’яснили алгоритм дій для громадян, які під час перебування за кордоном втратили або стали жертвами крадіжки закордонного паспорта.

Перше правило — не панікувати.

Друге правило — отримайте «білий паспорт».

«Насамперед громадянину необхідно звернутися до найближчого відділення місцевої поліції та отримати довідку, протокол або інший офіційний документ, який підтверджує звернення щодо втрати чи викрадення паспорта. Чекати, поки поліція буде шукати документ, не потрібно», — йдеться у повідомленні відомства.

Після цього з отриманою довідкою слід звернутися до найближчого консульства або консульського відділу посольства України. У МЗС радять взяти із собою будь-які документи, які можуть підтвердити особу та громадянство України, наприклад внутрішній паспорт. Якщо таких документів у вас з собою немає, співробітник консульства зробить відповідний запит в Україну для підтвердження інформації про вас.

Після встановлення особи та підтвердження громадянства консул оформлює посвідчення особи на повернення до України.

Раніше повідомлялося, що українці можуть залишати собі паспорт зразка 1994 року, але у разі потреби оновлення чи відновлення отримають уже сучасну ID-картку.

