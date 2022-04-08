"Ось так Росія прийшла "захищати Донбас": Зеленський розповів парламенту Фінляндії про удар по Краматорську

"Ось так Росія прийшла "захищати Донбас": Зеленський розповів парламенту Фінляндії про удар по Краматорську

Росія вдарила ракетами по людях, які чекали потягів.

Ракетний удар по вокзалу в Краматорську Донецької області ще раз показав справжнє відношення росіян до жителів Донбасу та усіх російськомовних українців.

Про це президент України Володимир Зелнеській заявив сьогодні, 8 квітня, під час промови перед парламентом Фінляндії.

"Російські військові вдарили по вокзалу в нашому місті Краматорськ. По звичайному залізничному вокзалу. По звичайних людях, військових там не було. Люди, які чекали потягів, щоб виїхати на безпечну територію. Ударили ракетами по людях. Є свідки, є відео, є залишки ракет, людей – немає. Не менше 30 загиблих. Близько 300 поранених. Це на цей час", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російські війська завдали удару по об'єкту з цивільними людьми.

"Ще раз: це простий залізничний вокзал. Просте місто на сході нашої держави. Ось так Росія прийшла "захищати" Донбас. Ось так Росія прийшла "захищати" російськомовних людей. Ось так ми живемо вже 44-й день. Після 8 років війни на сході нашої країни", - сказав глава держави і попросив вшанувати мовчанням памʼять усіх українців, убитих російськими окупантами.

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час обстрілу на вокзалі перебували 4 тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.