"Ось таке у нас нещастя": у російських окупантів вибухнула граната у бліндажі, де збирали дрони (відео)

Внаслідок вибуху окупант залишився без рук, поранення також отримав ще один військовий злочинець.
На тимчасово окупованій частині Херсонської області у російського окупанта в руках вибухнула граната. Після чого почалося детонування боєприпасів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.
Як стало відомо, на тимчасово окупованій частині Херсонщини у російського окупанта в руках вибухнула граната. Цієї миті він перебував в майстерні, де військові РФ займалися виготовленням боєприпасів для дронів.
Внаслідок вибуху окупант залишився без рук, поранення також отримав ще один військовий злочинець.
"Ось таке сталося у нас нещастя. Хлопці підірвалися у нас у класі, де ми ремонтували FPV. Все обладнання згоріло до біса. Ще два дні потім детонувало", - сказав один з окупантів.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області.
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