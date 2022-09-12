"Ось вона, "стіна Яценюка": українські бійці дійшли до кордону з Росією і показали огорожу (відео)

Українські бійці у Харківській області дійшли до українсько-російського кордону і показали стіну, яка відмежовує Україну від країни-агресорки Російської Федерації.

Відповідне відео та фото загорожі оприлюднив на своїй сторінці у Facebook лідер добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко.

"Вчора при заході на кордон з РФ відбулася ще одна подія. Я бачив "Стіну Яценюкa"! Стіна є, хто казав, що її немає, то ось вона", - зазначив боєць.

На фото та відео помітно, що місцями в оборонних спорудах є дірки та де-не-де вони зовсім повалені.

Нагадаємо, 2017 року правоохоронці затримали вісьмох осіб, підозрюваних у розкраданні коштів, призначених для реалізації проєкту "Стіна". Проект "Стіна", або "Європейський вал", – фортифікаційний проєкт, який має підвищити рівень безпеки на кордоні України з Росією. Він був презентований експрем'єром Арсенієм Яценюком ще у 2014 році. За даними Держприкордонслужби, на реалізацію проекту витратили вже 1,3 млрд грн, однак будівництво досі не завершилось.

За планами Міністерства оборони України, стіна на кордоні не призначена зупиняти важку бронетехніку, а призначений для підвищення рівня безпеки кордону: забезпечення моніторингу, візуального спостереження і стримування незаконного переходу кордону контрабандистами, та диверсійними групами.

Інтерв'ю з бійцем, який один з першим дійшов до кордону з Росією

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